Кабмин повысил минимальные пенсии для 36 тысяч инвалидов-чернобыльцев

Кабинет министров провел перерасчет пенсий для лиц с инвалидностью, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Решение принято согласно изменениям, внесенным ранее Верховной Радой в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно сообщению, перерасчет проведен с 1 июля 2021 года, минимальные размеры пенсий для лиц с инвалидностью, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, составляют:

для первой группы инвалидности – 6000 гривен;

для второй группы инвалидности – 4800 гривен;

для третьей группы инвалидности – 3700 гривен;

для детей с инвалидностью – 3700 гривен.

В целом перерасчет пенсий получили 35,9 тыс. человек, средний размер повышения пенсий составляет 2 337,16 грн.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня внесла изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в части повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц. Президент подписал указанный закон 1 июля.

Ко второму чтению в законе была учтена поправка, согласно которой размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже 6000 грн для первой группы инвалидности, 4800 грн – для второй группы, 3700 – для третьей группы и детей с инвалидностью.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие потребует дополнительных расходов из госбюджета в 2021 году на сумму 526,5 млн грн (для выплат в июле - декабре). С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,16 млрд грн в год, а в 2023 году – соответственно 1,26 млрд грн.