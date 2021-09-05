Tesla отложила начало производства новых моделей автомобилей из-за нехватки комплектующих

Компания Tesla сможет выпустить анонсированные ранее две новых модели своих автомобилей – Cybertruck и Roadster – не ранее чем в 2023 году.

Причиной этого стал дефицит комплектующих на мировом рынке, сообщил глава компании Илон Маск в Twitter.



Он уточнил, что продажи Tesla Roadster могут начаться в 2023 году.

"2021 год был годом сумасшедшего дефицита в цепочке поставок, поэтому не имело бы значения, будь у нас 17 новых продуктов, поскольку ни один из них не мог бы поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет "мега-драмой", новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году, – написал Маск.

Схожая ситуация с моделью Cybertruck, отмечает издание ain.ua. Производство автомобиля отложено до конца 2022 года, но массовое производство стартует не раньше 2023 года. Сложности возникли при построении полностью нового производственного процесса, а также из-за нехватки комплектующих.

Некоторые эксперты указывают, что перенос выхода Cybertruck может сильно ударить по компании, поскольку конкуренты своих электрические пикапы выпустят раньше. С другой стороны у компании Маска уже есть более 1 млн предварительных заказов на автомобиль.

Как сообщалось, изначально поставки Cybertruck должны были стартовать в этом году, а массовое производство – в 2022 году.



