Сегодня в Киеве ограничат движение по шести улицам из-за веломарафона. КАРТА

В воскресенье, 5 сентября, в Киеве с 07:00 до 18:00 будет ограничено движение по шести улицам в связи с проведением массового мероприятия велосипедистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, движение ограничат по следующим улицам:

Академика Кржижановского;

Василя Степанченко;

Коростенской;

Генерала Наумова;

Работничьей;

бульвару Академика Вернадского;

Движение также будет ограничено по участку Новоирпенской трассы.