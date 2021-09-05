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Сегодня в Киеве ограничат движение по шести улицам из-за веломарафона. КАРТА

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Сегодня в Киеве ограничат движение по шести улицам из-за веломарафона. КАРТА

В воскресенье, 5 сентября, в Киеве с 07:00 до 18:00 будет ограничено движение по шести улицам в связи с проведением массового мероприятия велосипедистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, движение ограничат по следующим улицам:

  • Академика Кржижановского;
  • Василя Степанченко;
  • Коростенской;
  • Генерала Наумова;
  • Работничьей;
  • бульвару Академика Вернадского;

Движение также будет ограничено по участку Новоирпенской трассы.

Автор: Михайло Орлюк
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