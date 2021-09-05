Сегодня в Киеве ограничат движение по шести улицам из-за веломарафона. КАРТА
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В воскресенье, 5 сентября, в Киеве с 07:00 до 18:00 будет ограничено движение по шести улицам в связи с проведением массового мероприятия велосипедистов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В частности, движение ограничат по следующим улицам:
- Академика Кржижановского;
- Василя Степанченко;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- Работничьей;
- бульвару Академика Вернадского;
Движение также будет ограничено по участку Новоирпенской трассы.
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