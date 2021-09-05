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"Киевпастранс" потратит 400 миллионов на реконструкцию участка скоростного трамвая

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Коммунальное предприятие "Киевпастранс" 28 августа по результатам тендера заказало ООО "Реммонтаж-Строй" реконструкцию и строительство трамвайной линии за 396,97 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года выполнят реконструкцию и строительство трамвайной линии от улицы Гната Юры до ЧАО "Кислородный завод". Речь о путях, переезде, остановках "Ул. Жолудева", "Ул. Булгакова" и "Михайловская Борщаговка", трех тяговых подстанциях, контактной сети, кабельной сети, автоматике, телемеханике, системе связи, светофорах, проезжей части, благоустройстве, шумозащите, освещении, сетях водоснабжения и канализации.

Как отмечает издание, итоговые сведения ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Стоимость договора на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 436,23 млн грн. Аванс составит 50%.

Единственным конкурентом победителя тендера было харьковское ООО "Ситирейл Технолоджи" Виталия Перепела и Вики Пушкаренко. Полиция в мае 2018 года начала уголовное производство против Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета, генподрядчика КП "Горэлектротранссервис" и субподрядчика "Ситирейл Технолоджи".

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"Реммонтаж-Строй" получил государственный подряд впервые. Компания была зарегистрирована в декабре 2018 года в Мариуполе. Тогда основателем был Геннадий Гребенников с регистрацией в оккупированном Енакиево, а директором – Алексей Селезнев.

Впоследствии, в феврале 2021 года компанию переоформили в Киеве по адресу массовой регистрации ул. Соловцова, д. 2, оф. 38/1 на нового директора Владислава Беленького из Кременчуга Полтавской области.

Она подтвердила опыт соглашением с АО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" Рината Ахметова на капремонт подъездных железнодорожных путей за 8,67 млн грн.

Напомним, ранее подрядчиками "Киевпасстранс" по этой трамвайной линии были ООО "Энергоспецремонт" с орбиты окружения Рината Ахметова и ООО "КП Спецавтоматика".

По данным программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", "КП Спецавтоматика" отремонтировала трамвайные пути на этой же линии в Киеве с нарушением государственно-строительных норм для экономии материалов. При этом цены на шпалы с комплектом креплений за год выросли почти вдвое.

В 2019 году полиция начала уголовное дело о хищении имущества путем злоупотребления служебным положением. В 2020 году она получила доступ к бумагам "Киевпасстранса" о взаимоотношениях с компаниями "Энергоспецремонт", "КП Спецавтоматика", ООО "Украина-Энергосервис Лтд" и ООО "Форма". Речь шла в том числе и об этой линии. Следствие продолжается.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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