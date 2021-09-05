Пенсионный фонд отчитался о перевыполнении плана поступлений от ЕСВ на 6,3 миллиарда

Поступления Пенсионного фонда Украины от единого социального взноса (ЕСВ) за январь-август 2021 года составили 191,2 млрд грн при плане в 184,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в апреле-августе.

Так, в апреле перевыполнение плана поступлений от ЕСВ составило 3,3 млрд грн, в мае – на 1,8 млрд грн, в июне – 2,7 млрд грн, в июле – 1,1 млрд грн, в августе – 0,7 млрд грн. При этом в январе план поступлений был недовыполнен на 2,1 млрд грн, в феврале – на 0,5 млрд грн, в марте – на 0,7 млрд.

В частности, поступления от ЕСВ в августе составили 26,1 млрд грн, еще 15,9 млрд грн на финансирование выплат пенсий поступило из госбюджета.

В целом финансирования Пенсионного фонда в январе-августе составили 330 млрд грн, что на 30,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем средств, полученных из госбюджета на финансирование пенсионных выплат и единоразовой помощи в связи с карантином, за 8 месяцев 2021 года составил 116,2 млрд грн, что на 5,7 млрд грн, чем в январе-августе прошлого года.

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Как сообщалось, поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд недосчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн. В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".