Глава Харьковского авиазавода рассказал о причинах массовых увольнений на предприятии

На Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП, Харьковский авиазавод) планируют уволить около 300 работников.

Об этом сообщил генеральный директор завода Александр Кривоконь, передает Укринформ.

По его словам, большинство из работников, которых планируют уволить, годами не выходили на работу и уже не могут или не хотят работать на предприятии.

"Есть 300 человек, которые уже никогда не будут. 220 – вообще найти не можем. То есть ездили домой по имеющимся адресам, отправляем письма, потому что люди числятся, но не появляются. Кто-то уехал за границу, кто-то умер. А кто-то просто физически не может работать, так как во время остановки завода в 2013 году им, скажем, было 60-65, 70, а сейчас под 70-75, 80, но люди не хотят увольняться, потому что их устраивает, что идут начисления. И все предыдущие руководители не хотели этим заниматься, ведь это имидж. Было такое, что заказов ноль, а выводилось по 400-500 работников. За 4-5 лет бездействия на 100 млн же увеличилась зарплатная задолженность", – рассказал Кривоконь.

По его словам, иногда происходят неприятные ситуации, когда дети пожилых работников, которым самостоятельно уже трудно подняться, устраивают скандалы из-за предложения уволиться.

"Или вот главный конструктор устроил на работу сына, который здесь ни дня реально не работал. Давно выехал в Санкт-Петербург. Я прошу не позориться, написать и прислать заявление. Мне говорят: "Нет". То придется увольнять обоих", – отметил Кривоконь.

Он добавил, что сейчас увольняют всех, кто дважды по вызову не выходит на работу.

"Я поговорил уже дважды и с отделом кадров, и с руководителями цехов, потому что есть же уважаемые люди, 30-40, 60 лет отдали заводу, имеют в книге (трудовой, – ред.) одну запись, то зачем доводить ситуацию до этого "уволен за прогулы", – говорит Кривоконь.

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По словам директора, со времени его прихода (в апреле этого года) с предприятия уволились более 250 человек. Также, по распоряжению руководителя, начальники цехов определили, какие из их работников действительно необходимы и реально могут выполнять работу.

"К примеру, технологи. Отдел – 70 человек, из них 3-5 только работают с компьютером, понимаете. Они уже писать технологию не умеют и не будут, потому что время другое, новые материалы появились, требования. Поэтому из них останется максимум 15-20 человек", – добавил Кривоконь.

По его словам, сейчас на работу выходит часть работников – в зависимости от производственной нагрузки, это 60, 150, 200, 350 человек.

В то же время Кривоконь назвал заявления профсоюза предприятия о забастовке и недоверии к нему надуманными и необоснованными.

Он отметил, что требование профсоюза возобновить производство самолетов невозможно выполнить за 4 месяца, пока он руководит предприятием, нужно по крайней мере добиться списания долгов перед государством (это более 2 млрд грн) и за коммунальные услуги.

Напомним, 30 августа профсоюз ХГАПП заявил об однодневной забастовке, которая должна пройти 6 сентября за пределами завода.

Забастовка объявлена "в связи с многочисленными нарушениями администрацией и органами управления ХГАПП трудового законодательства", "отсутствием решений по погашению долгов по зарплате, зачета пенсионного стажа работников, массовым увольнением персонала и отсутствием конструктивных программ возрождения производства самолетов".

По данным профсоюза, работникам предприятие за предыдущие годы задолжало 263 млн грн.