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Население скупило валюты за месяц на рекордные $2,6 миллиарда

Новини БізнесЦензор Фінанси

Население скупило валюты за месяц на рекордные $2,6 миллиарда

Объем продажи населением валюты в августе 2021 года составил $2,38 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $2,63 млрд.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), объем покупки валюты населением в минувшем месяца стал рекордным за время ведения соответствующей статистики.

Объем продажи населением наличной валюты в августе 2021 года сократился до $1,99 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $2,2 млрд.

При этом продажа безналичной валюты населением в июле составила $390,02 млн, а покупка – $426,4 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая покупка валюты населением в августе превысила продажу на $245,07 млн.

В целом в январе-августе 2021 года физлица продали валюты на $1,79 млрд больше, чем купили. Как сообщалось, до августа продажа валюты населением стабильно превышала покупку. Так, объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,78 млрд. Согласно данным Национального банка, оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.

В июне 2021 года чистая продажа валюты населением составила $427 млн, в мае – $342,12 млн, в апреле – $545,9 млн, в марте – $329,71 млн.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Власть угрожает начать отнимать деньги у людей. Уже и законы приняли нужные. В такой ситуации надо запасаться валютой.
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05.09.2021 16:19
+3
Наївний 😂😂😂. Підвищили в липні прожитковий мінімум. А зарплатня всіх держслужбовців в прожиткових мінімумах + всі інші виплати (оздоровчі, компенсації та інша прихована хрінотінь). Ось вони і скупляють.
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06.09.2021 09:35
+3
😲 Де ж тієї валюти на тих пенсіонерів набрати? А ще скиглять, що на газ і ліки не вистачає! Упиріііі! Могли б, як добровільний жест, Пінчуку на металоломі віддати. Хоч по штуці. Баксами. Он, прибутків нема у чоловіка.
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06.09.2021 11:09
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Наверное к чему то готовятся... Вот только беда в том, что триггером этого процесса должны быть сами ни на что не способные холопы.
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05.09.2021 12:56 Відповісти
Август - месяц гулек по Турциям, Черногориям. Плюс самый низкий курс в году. Уже в сентябре ситуация стабилизируется, а в октябре начнут тратить остатки.
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05.09.2021 15:35 Відповісти
Наївний 😂😂😂. Підвищили в липні прожитковий мінімум. А зарплатня всіх держслужбовців в прожиткових мінімумах + всі інші виплати (оздоровчі, компенсації та інша прихована хрінотінь). Ось вони і скупляють.
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06.09.2021 09:35 Відповісти
Ну да. Они бедствовали, 7месяцев продавали, а в августе оторвались на закупках. Бо им по 509 грн. добавили к зп
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06.09.2021 09:40 Відповісти
Там від 6 000 до 40 000 накидали. Це тільки зряплатні
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06.09.2021 09:44 Відповісти
Я же и говорю, до августа бедствовали. А с новых зарплат и закупились на 30 ярдов гривен.
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06.09.2021 12:35 Відповісти
Власть угрожает начать отнимать деньги у людей. Уже и законы приняли нужные. В такой ситуации надо запасаться валютой.
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05.09.2021 16:19 Відповісти
😲 Де ж тієї валюти на тих пенсіонерів набрати? А ще скиглять, що на газ і ліки не вистачає! Упиріііі! Могли б, як добровільний жест, Пінчуку на металоломі віддати. Хоч по штуці. Баксами. Он, прибутків нема у чоловіка.
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06.09.2021 11:09 Відповісти
Какой смысл покупать валюту сейчас? лучше выкупать больше гривны. В надежный банк под депозит на три месяца. Экономист и прогнозист доктор Марк Фабер считает, что центральные банки (ЦБ) не собираются сокращать печатание денег. Как раз наоборот. «То, что считается безопасным, а именно наличные деньги, больше не является безопасным. Это небезопасно. Вы спрашиваете меня, что безопасно? Я больше не знаю, что безопасно, когда у вас есть принтеры для печати денег, которые печатают деньги бесконечно. Я не думаю, что они могут остановиться. Я действительно думаю, что им нужно ускорить печатание денег. Итак, акции могут расти, но на самом деле это не означает, что ваш уровень жизни повысится. Возможно, уровень жизни 50 самых богатых людей мира вырастет, но не уровень жизни типичного американца. . . или средний американец. Этот уровень жизни снизится. . . . Всякое печатание денег - отчаянная мера, чтобы уберечь избирателей от восстания ».
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06.09.2021 17:29 Відповісти
смешно, надежный банк и смешно, депозит. ты проценты видел? особенно если вклад на три месяца (то есть не срочный)
доллар и то больше подрастет. плюс отказывают в субсидиях у кого есть депозит 50к...
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07.09.2021 07:50 Відповісти
какое население? % по ОГВЗ в валюту избранные конвертировали)
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06.09.2021 20:57 Відповісти
Сначала население голосует за Беню, потом оно( население) судорожно скупает валюту. Причинно-следственных связей оно не выявляет. Почему ? Потому что оно среднего рода
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07.09.2021 06:38 Відповісти
Уточните какое население? Кто они.
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07.09.2021 07:40 Відповісти
 
 