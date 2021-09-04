На Черкасщине разоблачили схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на 40 миллионов, – СБУ

Служба безопасности в Черкасской области разоблачила предпринимателя, который обустроил собственную солнечную электростанцию, однако зарегистрировал ее как 100 отдельных домохозяйств, что дало ему возможность продавать электроэнергию без получения лицензии и по упрощенной процедуре.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ориентировочная сумма убытков составляет около 40 млн грн.

По информации следствия, злоумышленник организовал схему еще в 2019 году.

"Он воспользовался нормой в законодательстве, которая позволяет каждому гражданину производить собственную "зеленую" электроэнергию и продавать государству. Однако, частное домохозяйство не может иметь мощность более 30 кВт. Если мощность выше – нужно оформлять дополнительные разрешения, проходить проверки и получать плату по другому тарифу", – говорится в сообщении.

Поэтому злоумышленник решил обойти законодательство и вместо одного большого предприятия решил продавать электроэнергию от имени 100 частных домохозяйств.

"При этом, электрогенерирующие установки, которые принадлежат указанному человеку, расположены на участках, где отсутствуют жилые или другие здания, что противоречит требованиям нормативных актов в сфере энергетики и свидетельствует об использовании такого объекта в промышленных масштабах под видом большого количества частных домохозяйств", – поясняют спецслужбы.

Отмечается, что такая схема позволила без получения лицензии, по упрощенной процедуре в течение 2019-2020 года получать средства по "зеленому" тарифу. По оценкам специалистов, сумма убытков может составлять около 40 млн грн.

Так, СБУ и НКРЭКП прекратили расчет за использованную энергию на сумму около 1, млн грн ежемесячно.