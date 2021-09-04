Украина технически готова к отопительному сезону на 80%, – Минрегион

По состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%. Речь идет о состоянии подготовки домов, объектов водоснабжения и водопровод-канализационного хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий по итогам совещания с главами ОГА и городских советов.

"Динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки. В Минрегионе постоянно проводится мониторинг готовности и осуществляются визиты непосредственно в регионы. Своевременный старт отопительного сезона – одна из важнейших задач, которое сейчас имеет государство", – отметил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

В то же время в пресс-службе добавили, что продолжаются совещания с представителями органов местного самоуправления и руководителями теплокоммунэнерго.

Отмечается, что встречи состоялись в Полтавской, Ривненской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Черниговской и Житомирской областями. Обсуждалась техническая готовность объектов и предприятий теплоснабжения к старту сезона и финансовые аспекты.

"Хочу подчеркнуть принципиальную задачу для нас всех – тарифы для населения повышаться не должны. Со своей стороны государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 о компенсации разницы в тарифах. Мы регулярно проводим совещания с представителями регионов, АМУ и НАК "Нафтогаз Украины", диалог продолжается", – подчеркнул Чернышов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 27 августа подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа".

Согласно пояснительной записке, документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года оценивалась в около 100 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что отопительный сезон 2021/2022 годов начнется вовремя.