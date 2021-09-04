На границе между Украиной и Польшей появится новый автомобильный пункт пропуска

На украинско-польской границе появится новый автомобильный пункт пропуска – "Нижанковичи-Мальховичи".

Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook.

По его словам, строительство пункта начнется в ближайшее время, а дорогу к нему должны построить до конца следующего года.

"Сегодня на территории Польши мы заложили краеугольный камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство. 19 мая 2020 здесь определили инвестора строительства автомобильного пункта пропуска в Нижанковичи-Мальховичи. Тендер на строительные работы также состоялся. Все готово к началу строительства", – отметил Козицкий.

Он пояснил, что будущий пункт пропуска рассчитан на автомобили и автобусы весом до 3,5 тонн. Стоимость работ составит 109 млн злотых.

Новый пункт пропуска должен появится через четыре года.

По словам Козицкого, работы по строительству автодороги (Т-14-18) Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый начаты в марте 2021 года, их планируют завершить в декабре 2022 года. Работы, стоимость которых составляет более 19 млн евро, выполняет польская фирма DROG-BUD Sp.

"Мне бы хотелось, чтобы границ между Украиной и ЕС не было вовсе. Поэтому, насколько это возможно, мы стараемся сделать пересечение государственной границы удобным, ведь Львовщина – западные ворота Украины в Европу и наоборот. Инфраструктура является очень важным фактором для сотрудничества, экономики и туризма", – подытожил глава Львовской ОГА.