Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 535 миллионов

Национальный банк 3 сентября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 9%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что были удовлетворены заявки трех банков на 535 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Ранее сообщалось, что "Кредобанк" 13 августа привлек 750 млн грн под 9,18% на тендере Нацбанка по рефинансированию, которое впервые предоставляется на срок от года до трех лет.

В тот же день регулятор удовлетворил заявки на рефинансирование на срок от года до трех лет "Мотор Банка" (236 млн грн), "КИБ" (225 млн грн), "РВС Банка" (215 млн грн), "Скай Банка" (191 млн грн) и "Юнекс Банка" (166 млн грн). Кроме того, "Индустриалбанк" на тендере по 90-дневному рефинансированию привлек 140 млн грн под 9% годовых.