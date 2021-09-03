Введение накопительных пенсий позволит привлечь 56 миллиардов в ОВГЗ, – Минфин

Обязательный уровень накопительной пенсионной системы в первый год запуска аккумулирует около 53-56 млрд грн, которые смогут быть инвестированы исключительно в гривневые облигации за неимением альтернативных инструментов с достаточным уровнем безрисковости.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в ходе Украинского финансового форума, передает Интерфакс-Украина.

"Если государство воспринимает это как приоритет, то цена вопроса на 2023 год, если будет (принята формула, – ред.) 1%+1%, около 53-56 млрд грн. Это годовая сумма", – сказал Марченко.

Министр отметил, что формат запуска накопительного уровня пенсионной системы еще обсуждается, но он не потребует дополнительной нагрузки для населения и компаний. Таким образом, запуск накопительного уровня произойдет за счет перераспределения бюджетных средств.

"Предусматривается, что часть – это ЕСВ, часть – новая бюджетная программа как вклад государства в накопительную систему. Нагрузка не предусмотрена ни на граждан, ни на налогоплательщиков (компании, – ред.)", – заверил Марченко.

Относительно инструментов для инвестирования аккумулированных средств глава Минфина отметил: "Я сомневаюсь, что на тот момент будут какие-либо альтернативы ОВГЗ с достаточным уровнем безрисковости".

Отвечая на уточняющий вопрос относительно инструмента ОВГЗ для средств обязательного накопительного уровня пенсионной системы, он уточнил, что это могут быть только гривневые ОВГЗ.

Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроектов о введении накопительного уровня пенсий в ближайшее время осенью.