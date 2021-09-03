"Укравтодор" насчитал в Украине 169 аварийных мостов

В рамках национальной программы по восстановлению мостов Государственное агентство автомобильных дорог Украины провело масштабное обследование мостового хозяйства и насчитало 169 аварийных мостов.

Об этом сообщил заместитель глав "Укравтодора" Андрей Ивко, передает Укринформ.

"Национальная программа по восстановлению мостов работает. Мы имеем 75% мостов, которые уже обследовали. 169 искусственных сооружений, из этих 75%, находятся в 5-м эксплуатационном состоянии, то есть их надо капитально ремонтировать или выполнять реконструкцию. Ежегодно мы увеличиваем объемы выполнения ремонта искусственных сооружений. В этом году мы планируем восстановить 200", – отметил Ивко.

Он также напомнил, что сейчас строятся новые запорожские, кременчугский и ямпольский мосты.

Ранее сообщалось, что до конца года киевские власти планируют открыть для автомобилей соединение между правым и левым берегом на Подольско-Воскресенском мосту.