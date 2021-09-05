Налоговая милиция провела массовые обыски на связанных с "БРСМ-Нафта" предприятиях, – СМИ (обновлено)

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины провели ряд санкционированных обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей из-за продажи фальсифицированного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС. Судя по фотографии, которую выложили правоохранители, обыски проходили на АЗС "БРСМ-Нафта", утверждает отраслевое издание enkorr.

"Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины", – говорится в сообщении налоговиков.

Скорее всего, отмечают в идании, речь идет о нефтебазе в Переяславском, откуда снабжаются АЗС сети "БРСМ-Нафта" в столичном региона.

"По результатам следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища", – отметили в ГФС.

По информации enkorr, на днях "БРСМ-Нафта" ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области, а также заявила об остановке работы 6 станций в столице.

Позднее пресс-служба ГФС также сообщила о проведении 13 обысков в Харьковской области, в ходе которых был обнаружен контрафактний сжиженный газ из России на 58 млн грн.

По данным следствия, неуказанная компания осуществляла незаконное производство горюче-смазочных материалов и уклонялась от уплаты налогов и сборов.

"Установлено, что должностные лица общества, не имея никаких разрешительных документов, организовали схему поставок контрафактного сжиженного газа из России, якобы для бытовых нужд населения, который затем перерабатывали в автогаз на НПЗ, и в дальнейшем реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей", – сказано в сообщении.

По данным ГФС, произведенный в результате автогаз не соответствует требованиям ГОСТа, незаконная деятельность по его изготовлению, хранению и реализации прекращена.

В ходе обысков обнаружен фальсификат в количестве 3,3 млн литров на сумму около 58 млн грн, бухгалтерская документация, компьютерная техника, товарно-транспортные накладные, печати, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

По данным источников enkorr, следственные действия в Харьковской области проходили на ГНС "Волчанск" ООО "Катма Групп", которое также поставляет топливо на АЗС сети "БРСМ".

Волчанская ГНС начала работу в январе 2021 года. Емкостной парк ГНС составляет порядка 4 тыс. тонн. По данным Консалтинговой группы "А-95", в январе-июле 2021 года на станцию "Волчанск" поступило около 25 тыс. тонн сжиженного газа.

В свою очередь в пресс-службе сети "БРСМ-Нафта" заявляют, что непосредственно сеть АЗС не имеет собственных нефтебаз, газоналивных станций или других мощностей по производству горючего и газа.

"БРСМ-Нафта" является сетью исключительно автозаправочных комплексов, и не охватывает в себе любые нефтебазы, или ГНС. Как и горючее, так и газ, сеть "БРСМ-Нафта" не производят самостоятельно, а закупает у украинских поставщиков", – заявили в пресс-службе компании.