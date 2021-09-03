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валютний резерв (165) НБУ (8364)

Резервы Нацбанка превысили $30 миллиардов

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Резервы Нацбанка превысили $30 миллиардов

Международные резервы Украины после выплаты более $1,3 млрд по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать $30 млрд.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук во время Украинского финансового форума, передает Интерфакс-Украина.

"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", – сказал он.

Замглавы Нацбанка отметил, что банковская система Украины готова к кредитованию, а ни коопоративный сектор, ни население не являются закредитованными, в отличие от многих других стран.

Как считает Николайчук, это может быть хорошим импульсом для роста в случае реализации этого фактора.

Напомним, по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли $28,95 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Резервы по активу баланса страны достигли 30 миллрд.$ (между прочим которыми распоряжаются НБУ кулуарно на свое усмотрение без согласия владельцев и акционеров резервов-народа, а результат где в опе? Резервы страны увеличиваются до 30 ярдов, а долги в виде кредитов увеличились значительно больше, порядка 125 ярдов, а куда пошло почти 100 миллрд $ вывели из страны в том числе львиную долю % по ОВГЗ.
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03.09.2021 17:00 Відповісти
 
 