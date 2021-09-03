"Приватбанк" временно приостановит работу банкоматов, терминалов и приложения

В ночь на 4 сентября, с 01:00 до 06:00, в связи с оптимизацией процессинга будут недоступны некоторые услуги "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что временно не будут работать транзакции по картам, "Приват24" для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов.

"Мы проводим такие работы, чтобы клиенты смогли оплачивать покупки и совершать операции легко и без проблем, а "Приват" выдержал любые нагрузки", – говорится в сообщении.

Также в банке попросили "в случае необходимости наличных ночью, побеспокоится об этом заранее".