БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1610 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
11 821 6
банки (6410) термінал (164) додаток (260) Приватбанк (1693)

"Приватбанк" временно приостановит работу банкоматов, терминалов и приложения

Новини БізнесЦензор Фінанси

В ночь на 4 сентября, с 01:00 до 06:00, в связи с оптимизацией процессинга будут недоступны некоторые услуги "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что временно не будут работать транзакции по картам, "Приват24" для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов.

"Мы проводим такие работы, чтобы клиенты смогли оплачивать покупки и совершать операции легко и без проблем, а "Приват" выдержал любые нагрузки", – говорится в сообщении.

Также в банке попросили "в случае необходимости наличных ночью, побеспокоится об этом заранее".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Приватбанк"


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З години ночі до шостої ранку треба спати, а не шастати по банкоматах та грабувати їх.
показати весь коментар
03.09.2021 19:45 Відповісти
"Приватбанк" временно приостановит работу банкоматов, терминалов и приложения - Цензор.НЕТ 1644
показати весь коментар
04.09.2021 18:19 Відповісти
я подумал навсегда
показати весь коментар
03.09.2021 20:18 Відповісти
Делов там - это же всего разовая приостановка работы только в одну ночь между двумя соседними датами в календаре.
показати весь коментар
03.09.2021 23:33 Відповісти
То они мою субсидию ищут! В ящик написали: "Ваша социальна допомога вже зарахована на картку". А там даже на три буквы ничего нет 3.14здобол-банк. И в меню по карточкам пунктов для закрытия карточки/счета нет, а посылают туда для закрытия счета. При закрытии счета ведут себя как москали в Донбасе. Уроды.
показати весь коментар
04.09.2021 12:00 Відповісти
Приватбанк а вы не можете оптимизировать ваш процессинг так, чтобы я вам тварям наконец нихя не должен был??
С уважением, ваш постоянный клиент.
показати весь коментар
04.09.2021 14:13 Відповісти
 
 