Всемирный банк может выделить Украине $150 миллионов для борьбы с COVID-19, – Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в США провел встречу с директором Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах.

Об этом сообщил сам министр на странице в Facebook.

"Обсудили текущее состояние реализации Минздравом трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа $439,7 млн. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до $150 млн, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", – написал он.

Ляшко подчеркнул, что ключевым элементом сотрудничества между Минздравом и Всемирным банком является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

Министр добавил, что в рамках сотрудничества с Всемирным банком в настоящее время закупается вакцина производства Pfizer, холодильное оборудование для медучреждений первичного звена, дополнительное лабораторное оборудование и тест-системы.

Кроме того, проводится серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности относительно коронавируса, обеспечивается работа национального контакт-центра по вопросам противодействия COVID-19, а также проводятся тренинги для медицинских работников.