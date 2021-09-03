Предприятия Минэнерго за второй квартал получили 295 миллионов убытков

За второй квартал 2021 года предприятия Министерства энергетики получили 295,5 млн грн совместных убытков.

Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана в государственных предприятиях за указанный период, сообщает проект "Марлин".

Всего 24 энергетических предприятия получили убытки на сумму 441,7 млн грн, в то время как 15 предприятий принесли прибыль на 146,2 млн грн. Еще одна компания вышла в "ноль".

Наибольшие убытки во втором квартале получили:

Восточный горно-обогатительный комбинат – 238,6 млн грн; ГП "Первомайскуголь" – 86,7 млн грн; ГП "Шахта им. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн; ГП "Торецкуголь" – 67,5 млн грн; ПАО "Лисичанскуголь" – 47,9 млн грн

По итогам второго квартал среднее количество трудоустроенных работников на госпредприятиях Минэнерго составило 42 155.

Отмечается, что общие расходы на оплату труда составили 1,8 млн грн. В частности, среднемесячные расходы на одного сотрудника составили 13,7 тыс. грн, на одну единицу административно-управленческого персонала – 16,4 тыс. грн, тогда как на директора предприятия – 52,7 тыс. грн.