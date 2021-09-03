Зеленский и гендиректор Apple обсудили проект переписи населения

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с гендиректором Apple Тимом Куком.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время встречи глава государства выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств. Кроме того, президент и его команда представили Тиму Куку проект "Дія.City".

Также речь шла о проекте переписи населения, котрый компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей – на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине .

Также собеседники обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple, а также украинизацию персонального помощника Siri.