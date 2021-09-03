БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
823 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
1 256 0
Fitch (305) газ (7469) ціни (2974)

Fitch повысило прогноз цен на газ на ближайшие два года

Новини БізнесЦензор Енергетика

Fitch повысило прогноз цен на газ на ближайшие два года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости газа в ближайшие два года из-за существенного повышения цен с начала текущего.

Как говорится в сообщении, также пересмотр прогноза обусловлен восстановлением спроса и проблемами в цепочках поставок, передает Интерфакс-Украина.

Наиболее существенно были подняты ожидания в отношении стоимостных ориентиров на европейского газовом хабе TTF. Текущие рекордно высокие спотовые цены обусловлены экстремальными погодными условиями в этом году, низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии, восстановлением спроса в Европе и недостаточными дополнительными поставками.

Европейские спотовые цены тесно коррелировали с ценами в Восточной Азии, поскольку поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу сократились с 2020 года, и оба региона конкурируют за доступные объемы поставок. Запасы в хранилищах Европы значительно ниже уровней конца августа 2019-го и 2020 годов.

"Ожидается, что некоторые из этих проблем сохранятся и в 2022 году, и поэтому мы также повысили наши оценки на следующий год. Тем не менее, оценки стоимости газа в 2022 году намного ниже уровней 2021 года, поскольку мы ожидаем, что погодные условия нормализуются и "Газпром" несколько увеличит свой экспорт", – говорится в сообщении Fitch.

Читайте также: Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров

Как сообщалось, европейские цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Накануне цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, превысив $645 за тыс. куб. м.

Напомним, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных мощностей по прокачке газа на сентябрь в объеме 15 млн кубометров в сутки, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь этот объем. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Кроме этого, накануне снизились поставки российского газа по газопроводу "Ямал-Европа".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Газпром "прогинає" Європейський Союз ціною газу

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 