Firefly Aerospace Полякова впервые запустила ракету, но ее пришлось взорвать в воздухе (обновлено)

Американская компания, разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки.

В то же время, в связи с аномалией, полет был прерван, сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Согласно сообщению, взлет состоялся в 4:59 по киевскому времени над тихоокеанским побережьем. Однако, через две минуты миссию пришлось прервать.

Причины возникновения аномалии пока неизвестны. В компании обещали провести специальное расследование.

На видео видно, что ракета во время полета потеряла управление и взорвалась.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc