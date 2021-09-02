Власти США обвинили биржу BitConnect в мошенничестве с биткойнами на $2 миллиарда

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на офшорную компанию BitConnect, которая предположительно организовала одну из крупнейших схем с использованием криптовалют.

SEC обвинила компанию и ее основателя Сатиша Кумбхани в мошенничестве в связи с неправомерным использованием биткойнов, полученных от инвесторов по всему миру, на сумму $2 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Организатор схемы, гражданин США Гленн Аркаро, признал себя виновным в растрате денежных средств американских инвесторов.

Согласно материалам расследования, BitConnect продала цифровые активы в 2016 году в обмен на биткойны. Компания сообщила, что у нее есть автоматизированная программа, которая будет генерировать денежные средства за счет торговли вложенными биткойнами. Прибыль должна была распределяться между инвесторами за счет выплаты процентных платежей.

Однако, как выяснила SEC, BitConnect не использовала программу для торговли криптовалютой. Вместо этого Кумбхани вывел часть биткойнов для пользования в личных целях и распределил другую часть между промоутерами, которые помогли ему привлечь денежные средства.

В момент предполагаемой организации схемы Кумбхани жил в Индии. В иске SEC отмечается, что регуляторы не владеют информацией о его текущем местонахождении.

При этом SEC указывает, что компания возместила денежные средства ряду инвесторов за счет вложений новых инвесторов, однако многие инвесторы потеряли почти все свои вложения, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на копию иска.

Всего в BitConnect инвестировали несколько тысяч человек. Аркаро создал сеть из промоутеров программы BitConnect в США, которые рекламировали ее через видеоролики на YouTube и получали комиссионные за привлечение денежных средств в компанию.

Объем комиссионных и других платежей, полученных Аркаро и его компанией, составил более $24 млн, отмечает SEC.