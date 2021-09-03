Антимонопольный комитет продлил разрешение на продажу "Проминвестбанка"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) продлил до 10 сентября 2022 года срок последующей перепродажи финкомпанией "Финевровектор" финкомпании "Фортифай", которая имеет право требования на зачисление 99,726% акций "Проминвестбанка" (ПИБ) на свой счет в ценных бумагах по договору от 6 марта 2020 года с Минюстом.

Соответствующее решение №483 АМКУ утвердил 19 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, "Финевровектор" приобрел 99% "Фортифая" в сентябре 2020 года и тогда же уведомил АМКУ, что будет воздерживаться от управления этой компанией.

Вскоре комитет выдал разрешение на опосредованную через "Фортифай" покупку "Проминвестбанка" компании Luregio Limited Сергея Тигипко, однако ей не удалось его реализовать из-за отказа Нацбанка согласовать эту сделку.

В решении АМКУ указывается, что в настоящее время покупатель на "Фортифай" отсутствует, хотя "Финевровектор" продолжает его искать, в частности, проводит переговоры с несколькими заинтересованными в приобретении "Проминвестбанка" покупателями.

Комитет при продлении разрешения учел, что потенциальному покупателю "Проминвестбанка" необходимо оценить перспективность судебных дел по обжалованию принудительной продажи акций банка, в рамках которой "Фортифай" получил свои права на него и получить согласование НБУ.

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Как сообщалось, в феврале Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по опосредованному приобретению более 99% акций "Проминвестбанка" Сергеем Тигипко.

При этом НБУ 30 октября 2020 года согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай", которая выкупила выставленный на продажу в рамках исполнительного производства пакет акций "Проминвестбанка" за 268,71 млн грн.

При этом перед покупкой сруктурами Тигипко финкомпании "Фортифай" у нее сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.