Главу районного суда приговорили к шести годам тюрьмы за взятку, – решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновными в получении неправомерной выгоды и приговорил к лишению свободы бывшего главу Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля и адвоката Наталью Лесную.

Такое решение 2 сентября вынесла коллегия судей ВАКС, сообщает "Слово и дело".

Судьи пришли к выводу, что вина Кренцеля и Лесной по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) доказана вне разумного сомнения. В частности, переданные деньги были мечеными и при обыске они были изъяты. Также вина подтверждается негласными следственными (розыскными) действиями и допросом свидетелей.

Таким образом, судьи назначили Кренцелю наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и с конфискацией всего имущества. В то же время сообщнице судьи адвокату Лесной судьи назначили 5 лет лишения свободы с запретом в течение 2 лет заниматься адвокатской деятельностью и с конфискацией половины имущества.

НАБУ задержало Кренцеля и Лесную 16 февраля 2016 года при получении неправомерной выгоды в размере более 54 тыс. грн. По версии следствия, судья требовал и получил через адвоката деньги за принятие решения об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене испытательного срока в отношении заявителя.

Это дело было передано в суд 25 апреля 2016 года, но с тех пор дважды менялись суды, которые должны рассматривать обвинения. В результате 24 сентября 2019 года материалы дела поступили в ВАКС.