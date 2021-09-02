Польский Getin Holding докапитализирует выставленный на продажу "Идея Банк"
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Польская финансовая группа Getin Holding, единственный акционер украинского "Идея Банка", 25 августа решила увеличить его уставный капитал на 24,33 млн грн.
Как сообщается в отчете группы за первое полугодие 2021 года, сейчас капитал банка составляет 298,74 млн грн, передает Интерфакс-Украина.
Согласно отчету, прибыль банка за первое полугодие этого года выросла в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и достигла 326,08 млн грн, что стало лучшим результатом за всю историю банка в Украине.
Одновременно на рекордный уровень вышли и увеличившиеся на 85,2% продажи – 2,32 млрд грн. Getin Holding указывает, что таких показателей удалось достичь за счет увеличения кредитного портфеля и роста кредитования, а также расширения интернет-услуг, в том числе цифрового O.Bank и мобильного приложения.
Финучреждение также указывает, что "Идея Банк" планирует войти в смарт-сегмент и привлечь новую группу клиентов с более низким профилем риска.
В отношении планируемой продажи "Идея Банка" и ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС), Getin Holding указал, что нанятая весной Rothschild&Co продолжает работу по поиску покупателя.
В отчете также напоминается, что 17 марта этого года "Идея Банк" и НФС решили выплатить дивиденды Getin Holding на сумму соответственно 150 млн грн (20,9 млн польских злотых) и 153,47 млн грн (21,38 млн злотых), из которых в первом полугодии было выплачено 25,6 млн злотых.
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Как сообщалось, чистая прибыль "Идея Банка" по итогам 2020 года составила 225 млн грн, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (378 млн грн).
Напомним, польский Getin Holding S.A. уже почти два года безуспешно пытается продать украинский "Идея Банк".
В частности, Getin Holding S.A. 5 февраля 2021 года подписал договор о намерениях с неназываемым украинским покупателем о продаже 100% "Идея Банка". Согласно данным источников на рынке, вероятным покупателем банка выступал "Альфа Банк", однако 1 апреля польская компания сообщила, что сделка не состоялась.
Ранее, в июне 2020 года, инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Напомним, в начале января 2021 года власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.
Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.
Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.
"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2021 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Идея Банк" занимал 25 место (7,94 млрд грн) среди 73 действующих банков.
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