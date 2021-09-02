Польский Getin Holding докапитализирует выставленный на продажу "Идея Банк"

Польская финансовая группа Getin Holding, единственный акционер украинского "Идея Банка", 25 августа решила увеличить его уставный капитал на 24,33 млн грн.

Как сообщается в отчете группы за первое полугодие 2021 года, сейчас капитал банка составляет 298,74 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, прибыль банка за первое полугодие этого года выросла в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и достигла 326,08 млн грн, что стало лучшим результатом за всю историю банка в Украине.

Одновременно на рекордный уровень вышли и увеличившиеся на 85,2% продажи – 2,32 млрд грн. Getin Holding указывает, что таких показателей удалось достичь за счет увеличения кредитного портфеля и роста кредитования, а также расширения интернет-услуг, в том числе цифрового O.Bank и мобильного приложения.

Финучреждение также указывает, что "Идея Банк" планирует войти в смарт-сегмент и привлечь новую группу клиентов с более низким профилем риска.

В отношении планируемой продажи "Идея Банка" и ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС), Getin Holding указал, что нанятая весной Rothschild&Co продолжает работу по поиску покупателя.

В отчете также напоминается, что 17 марта этого года "Идея Банк" и НФС решили выплатить дивиденды Getin Holding на сумму соответственно 150 млн грн (20,9 млн польских злотых) и 153,47 млн грн (21,38 млн злотых), из которых в первом полугодии было выплачено 25,6 млн злотых.

Читайте также: Банки будут проверять активы в рамках налоговой амнистии по упрощенной процедуре, – Гетманцев

Как сообщалось, чистая прибыль "Идея Банка" по итогам 2020 года составила 225 млн грн, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (378 млн грн).

Напомним, польский Getin Holding S.A. уже почти два года безуспешно пытается продать украинский "Идея Банк".

В частности, Getin Holding S.A. 5 февраля 2021 года подписал договор о намерениях с неназываемым украинским покупателем о продаже 100% "Идея Банка". Согласно данным источников на рынке, вероятным покупателем банка выступал "Альфа Банк", однако 1 апреля польская компания сообщила, что сделка не состоялась.

Ранее, в июне 2020 года, инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, в начале января 2021 года власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2021 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Идея Банк" занимал 25 место (7,94 млрд грн) среди 73 действующих банков.