"Укргаздобыча" остановит Шебелинский НПЗ на ремонт с 10 октября

АО "Укгаздобыча" планирует остановить на плановый ремонт Шебелинский ГПЗ (Shebel) с 10 по 25 октября.

Как сообщает пресс-служба компании, также в сентябре-октябре запланирован ряд ремонтов других ее подразделений.

Так, Солоховское отделение подготовки газа будет остановлено на плановый ремонт с 13 по 26 сентября, технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базилевщина" – 17-24 сентября, Хрестищенское ОПГ –11-15 октября, Тимофеевское отделение по переработке газа – 18-20 октября.

"В ремонтный период будет проведен комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования, в частности очистки от отложений, ревизия колонного, теплообменного и сепарационного оборудования, чистка, ревизия и ремонт трубных подогревателей, замена запорной арматуры и др., а также планируется завершение ряда проектов по модернизации предприятий", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (Šhebel) в первом полугодии 2021 года увеличил объем переработки сырья на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 236 тыс. тонн. При этом предприятие увеличило производство бензина Šhebel 95 на 83,8% к январю-июню 2020 года – до 24 тыс. тонн, дизельного топлива ДТ Shebel – на 11,5%, до 42 тыс. тонн. Выпуск газа нефтяного сжиженного Šhebel LPG вырос на 0,1%.

Шебелинский ГПЗ принадлежит АО "Укргаздобыча", 100-процентной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины", входит в нефтяной дивизион группы.

В нефтяной дивизион также входят Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

С 2018 года продукция Шебелинского ГПЗ реализуется на рынке под брендом Šhebel.