Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров
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Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.
Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.
Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября.
Как отмечается, это первая продажа газа компанией на УЭБ с начала года. В последний раз компания выходила на биржу в декабре 2020 года.
Основная причина роста цен на природный газ в Украине – рост котировок на европейских хабах, хотя благодаря наличию значительных запасов газа в украинских хранилищах, в том числе у компаний-нерезидентов, цены на газ на украинской бирже ниже европейских (без учета НДС).
Как сообщалось, европейские цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Накануне цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, превысив $645 за тыс. куб. м.
Напомним, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных мощностей по прокачке газа на сентябрь в объеме 15 млн кубометров в сутки, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь этот объем. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Кроме этого, накануне снизились поставки российского газа по газопроводу "Ямал-Европа".
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Газпром "прогинає" Європейський Союз ціною газу
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. Цены европеские, а зарплаты африканские и кто этот газ покупает,когда у нас свой есть.НАВЕРНОЕ Укравтодор для разогрева асфальта на зиму запасается.
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Це не цени устанавілі рєкорд ,а якесь падло вирішило нажитися за рахунок мудрого наріду який собі в препіздєнти клоуна тупорилого вибрав.
Большого ума, большой совести человек. Именно такой ЗЕ и нужен был в Нафтогазе.
Але вони бидлу сказали через трансляторів типу сєрі лєща, що винний "ханебний контруахт юлькі вароффки" і бидло до сих пір продовжує дристати цією нісенітницею.
Об этом сообщает Reuters в своем расследовании
Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.
В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.
Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.
Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет. Источник: http://censor.net.ua/n313712
Они грабят наш бюджет.
Что нужно сделать, чтобы этого не было? То, что просит сделать МВФ-либерализровать цены. Т.е. просто сделать 1 цену для всех-рыночну.
Стоит 700 баксов сейчас в хабе? Ок, значит 700, все топим буржуйки. ПОдешевел?? Газом.
Зато зарплаты расти начнут, Польша именно так и начала расти в 90х
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/gas/