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Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров

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Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров

Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) в ходе аукциона в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.

Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября.

Как отмечается, это первая продажа газа компанией на УЭБ с начала года. В последний раз компания выходила на биржу в декабре 2020 года.

Основная причина роста цен на природный газ в Украине – рост котировок на европейских хабах, хотя благодаря наличию значительных запасов газа в украинских хранилищах, в том числе у компаний-нерезидентов, цены на газ на украинской бирже ниже европейских (без учета НДС).

Как сообщалось, европейские цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Накануне цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, превысив $645 за тыс. куб. м.

Напомним, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных мощностей по прокачке газа на сентябрь в объеме 15 млн кубометров в сутки, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь этот объем. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Кроме этого, накануне снизились поставки российского газа по газопроводу "Ямал-Европа".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Газпром "прогинає" Європейський Союз ціною газу 

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


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Топ коментарі
+6
Газ продается украинский а цена дороже чем на немецком хабе. 20100 грн это 740 баксов
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02.09.2021 22:55
+3
Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров

======================
Це не цени устанавілі рєкорд ,а якесь падло вирішило нажитися за рахунок мудрого наріду який собі в препіздєнти клоуна тупорилого вибрав. Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 6203 Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 1665
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02.09.2021 23:12
+3
винні 73% зедебілоїдів за яких телевізор думав Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 9442
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02.09.2021 23:14
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курдуплык начал дергать Европу за газовые веревочки? Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 6877
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02.09.2021 20:27 Відповісти
Мабуть Юлька-вароффка винувата.
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02.09.2021 20:30 Відповісти
винні 73% зедебілоїдів за яких телевізор думав Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 9442
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02.09.2021 23:14 Відповісти
Ошибка в процентах. Виноваты 4% дебилов, гецьман которых обязан был посадить все рыгаловское кодло еще в 2014-м, однако "не успел". Сейчас эти ребята подняли головы и творят что хотят.
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03.09.2021 15:59 Відповісти
Немцы с парашой не херово поднимут бабла с европы.станут как и газпром монополистами на рынке
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02.09.2021 20:56 Відповісти
Газ продается украинский а цена дороже чем на немецком хабе. 20100 грн это 740 баксов
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02.09.2021 22:55 Відповісти
Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС)Источник: https://biz.censor.net/n3286046

. Цены европеские, а зарплаты африканские и кто этот газ покупает,когда у нас свой есть.НАВЕРНОЕ Укравтодор для разогрева асфальта на зиму запасается.
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03.09.2021 00:05 Відповісти
а какая разница украинский или нет? У ресурса есть рыночная цена. Если зафиксировать цену-будет совок т.е. упадет добыча, дофига коррупции будет, ахметов создаст какое-то ОСББ, которое будет покупать по цене потребителей, а поставлять заводам, как он уже делал.
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03.09.2021 02:32 Відповісти
Ок, есть мировая цена, но почему украинский газ на 100 баксов дороже чем в ЕС.
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03.09.2021 15:02 Відповісти
советую посмотреть цены рыночные и цену отопления. Вы узнаете, что отопление в Италии ВТРОЕ дороже, чем в Укране. Не нужно читать пропаганду ахметовскую.
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03.09.2021 16:45 Відповісти
Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров

======================
Це не цени устанавілі рєкорд ,а якесь падло вирішило нажитися за рахунок мудрого наріду який собі в препіздєнти клоуна тупорилого вибрав. Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 6203 Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 1665
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02.09.2021 23:12 Відповісти
Так у нас все презики не тупоголовые а умные, даже сказать точнее не умные, а хитрые, а точнее хитро-опые. ПРОБЛЕМА НЕ ВЫБОРЕ, А В ТОМ ЧТО ТОВАР В ОТЛИЧИИ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ПРИ БРАКЕ ДО 14 ДНЕЙ ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ ДАЖЕ ЕСЛИ ОН КАК ОБЫЧНО В ОБВЕРТКЕ ИЗ ПОД КОНФЕТ "ПОВИДЛА" ОКАЗАЛОСЬ, как в том анекдоте :"Иду темно,лап лап тепло,ам,ам вкусно,нюх-нюх дерьму-фу какая кака, так и мы постоянно в дерьмо в темноте вступаем , а почистить обувь нет возможности - нет света и воды- так и ходим с этой вонью.. А народ конечно паршивенький попался , не достаточно патриотичный, в отличии от образованной из высшего общества проффесиональной "элиты", к тому же много ест и все о материальном думает, нет что бы с одной трехлинейкой на десятерых на грады в атаку пойти, как в гражданскую , вот это герои были., одним словом 73% зебилов,
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03.09.2021 00:36 Відповісти
у нас газ для физлиц стоит где то 3,5 гривень за куб
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03.09.2021 00:01 Відповісти
соврал, 0,5 гривен за куб
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03.09.2021 00:04 Відповісти
счет приходит 8,93 тенге за куб, курс 16 тенге один гривня
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03.09.2021 00:07 Відповісти
в 40 раз дороже. охренеть!!!!!!!!!!!!
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03.09.2021 00:11 Відповісти
и это закупочная цена, почем для народа будет?????
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03.09.2021 00:12 Відповісти
дровами топите, дешевле будет!!!
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03.09.2021 00:13 Відповісти
Всі газодовні компанії потрібно вернути народу України як і Мотор Січ, і все буде ок, а бо Майдан
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03.09.2021 01:09 Відповісти
И Витренко молодец. Умеет сэкономить. Не захотел качать по 5, а теперь качает по 20.

Большого ума, большой совести человек. Именно такой ЗЕ и нужен был в Нафтогазе.
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03.09.2021 02:16 Відповісти
А все почалось з них. Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 2392
Але вони бидлу сказали через трансляторів типу сєрі лєща, що винний "ханебний контруахт юлькі вароффки" і бидло до сих пір продовжує дристати цією нісенітницею.
Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 5615Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 7453
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03.09.2021 08:55 Відповісти
Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд: 20 000 грн за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 1793
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03.09.2021 08:58 Відповісти
Благодаря поддержке президента России Владимира Путина украинский олигарх Дмитрий Фирташ смог приобрести по льготной цене более 20 миллиардов кубометров газа и получить кредитов на более $11 миллиардов.
Об этом сообщает Reuters в своем расследовании
Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.
В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.
Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.
Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет. Источник: http://censor.net.ua/n313712
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03.09.2021 09:11 Відповісти
точно так же Ахметов покупает по цене физ лиц, но для промышленности.
Они грабят наш бюджет.
Что нужно сделать, чтобы этого не было? То, что просит сделать МВФ-либерализровать цены. Т.е. просто сделать 1 цену для всех-рыночну.
Стоит 700 баксов сейчас в хабе? Ок, значит 700, все топим буржуйки. ПОдешевел?? Газом.

Зато зарплаты расти начнут, Польша именно так и начала расти в 90х
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03.09.2021 16:47 Відповісти
ублюдочная "рыночная" экономика
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03.09.2021 11:01 Відповісти
давай в колхоз
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03.09.2021 16:45 Відповісти
дивився на ціни на Нью-йорській біржі: 4,7 долара за MMBtu ( ≈ 27,096 м³). При курсі 27грн/долар це приблизно 4,7 грн/куб. Але ж то за океаном. А термінал в Одесі чи десь поряд для скрапленого газу так і не побудували? А поляки у себе - побудували.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/gas/
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03.09.2021 11:19 Відповісти
 
 