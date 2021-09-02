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Харків (656) чума (32) свинина (116) АЧС (6)

В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

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В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в национальном природном парке "Слобожанский".

Как сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, в связи с этим в регионе вводятся временные карантинные ограничения.

"Установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определены границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП "Слобожанский", часть населенных пунктов с.Оленевское, с.Мурафа, с.Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определены границы временной зоны наблюдения – радиусом 10 км – от внешних границ зоны защиты", – сказано в сообщении.

Кроме этого, будет проведен учет всего поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения, а перемещение живых свиней из карантинных зон временно запрещено.

Согласно сообщению, вспышка АЧС была зафиксирована 1 сентября в НПП "Слобожанский", где было найдено 9 умерших животных. 2 сентября экспертиза подтвердила диагноз АЧС.

Как сообщалось, перед этим очаг вируса африканской чумы свиней в июле 2020 года был обнаружен на предприятии ООО "Агрофирма "Глушки" в Белоцерковском районе Киевской области, 3,8 тыс. животных на свиноферме были уничтожены.

Автор: Михайло Орлюк
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О почалось - налоги Верховная зрада на паи ввела, закон о продаже земли приняли вместо того, что бы не грабить страну и не рейдеровать население, теперь африканскую чуму нашли что бы у селян отобрать заработок на свинине для того,что бы землю продали для их агрохолдингов по 10 тыс. на рыло, сами с голоду умерли. Это не геноцид, а демократические реформы, только применяются они в олигархических коррумпированных колониях.
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03.09.2021 01:00 Відповісти
 
 