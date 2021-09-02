"Газпром" стал самой дорогой компанией в России благодаря рекордным ценам на газ

Капитализация российского "Газпрома" достигла 7,43 триллиона рублей ($102 млрд), благодаря чему компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации, обойдя "Сбербанк".

Акции газового концерна в последние дни активно растут на фоне высоких цен на газ, сильной финансовой отчетности компании и снижения рисков в отношении "Северного потока-2", отмечает Интерфакс.

Так, в четверг акции "Газпрома" подорожали на Московской бирже еще на +0,4% – до 314 рублей за бумагу. Исторический максимум по бумагам "Газпрома" был зафиксирован 22 мая 2008 года на уровне 369,5 рубля за акцию.

На тот момент, с учетом тогдашнего курса валю, капитализация компании составляла около $360 млрд, отмечает РБК. В середине 2008 года Алексей Миллер заявлял, что капитализация компании в течение следующих семи-восьми лет достигнет уровня в $1 трлн. Однако уже в октябре того же года стоимость компании на фоне кризиса упала до $77,1 млрд.

В 2015–2016 годах, то есть в указанные Миллером сроки, на фоне резкого падения курса рубля после оккупации Крыма и последовавшего за этим введения Западом санкций долларовая капитализация "Газпрома" колебалась в диапазоне от $40 млрд до $60 млрд.

Нынешнему росту акций помогла благоприятная конъюнктура на газовом рынке Европы, ожидания скорого запуска газопровода "Северный поток-2", рекордные финансовые результаты компании, а также ожидания высоких дивидендных выплат.

Как сообщалось, европейские цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Накануне цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, превысив $645 за тыс. куб. м.