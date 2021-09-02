Украина исчерпала квоты на импорт свинины из ЕС

Украинские импортеры за январь-август в полном объеме использовали квоты на беспошлинный ввоз свинины из Европейского Союза, дальнейший ввоз свинины будет облагаться пошлиной, что может повлечь рост цен на конечную продукцию.

Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ) со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

"По состоянию на 1 сентября в Украину завезли 20 тыс. тонн охлажденного и мороженого мяса свиней из стран ЕС. Это соответствует объемам квоты на беспошлинную поставку свинины из стран Европейского содружества, установленных в рамках экономической части Соглашения об ассоциации. Поскольку в этом году эти лимиты выбраны, каждый следующий килограмм европейской охлажденной свинины будет стоить импортерам на 12% дороже за счет пошлины, а мороженое мясо свиней подорожает на 10%", – сказано в сообщении.

Как отмечает ассоциация, в этом году квота на ввоз свинины была исчерапана в августе, тогда как в предыдущие годы это происходило в ноябре-декабре.

АСУ уточнила, что украинские импортеры имеют аналогичные договоренности о беспошлинных поставках свинины из Канады и Великобритании. В частности, Украина в этом году может ввезти без применения пошлин до 14,4 тыс. тонн свинины из Канады (квота использована на 9%) и до 1,7 тыс. тонн из Великобритании (поставки в 2021 году не совершались).

"Если завоза мясного сырья из этих стран станет экономически привлекательным для импортера, поступления мороженой свинины вряд ли будут иметь существенное влияние на отечественный рынок свинины. Кроме этого, ожидаемые изменения валютных курсов осенью также будет способствовать повышению входного барьера для импортного сырья", – отметили в АСУ.

Как сообщалось, Минэкономики прогнозирует, что производство свинины в Украине в 2021 вырастет по сравнению с 2020 годом на 3,1% – до 740 тыс. тонн, а спрос превысит предложение на 10,9%, или 90 тыс. тонн. Импорт данного продукта за аналогичный период снизится на 2,9% – до 100 тыс. тонн, в то время как экспорт вырастет на 20% – до 10 тыс. тонн.