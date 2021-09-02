"Укртрансгаз" планирует запустить биржевые торги нерастаможенным газом в хранилищах до конца месяца

АО "Укртрансгаз" планирует запустить торги нерастаможенным природным газом на платформе "Украинской энергетической биржи" до конца месяца.

Об этом сообщил и.о. генерального директора компании Сергей Перелома, передает Укринформ.

"Сейчас мы заканчиваем тестирование платформ. Надеюсь, что недели через три это тестирование закончим, и уже в конце сентября такие торги впервые пройдут на УЭБ", – сказал Перелома.

Он отметил, что такой шаг может повысить интерес иностранных компаний в украинских хранилищах.

Как сообщалось, в апреле оператор подземных газохранилищ (ПХГ) "Укртрансгаз" и "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) провели первые операции по купле-продаже газа в ПХГ по новому алгоритму через электронную платформу биржи. Сейчас услуга биржевых торгов газом в ПХГ распространяется только на растаможенный газ.

Однако планировалось запустить ее и для газа, хранящегося в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + shorthaul". После этого присоединиться к торгам смогут иностранные трейдеры, работающие именно с нерастаможенным газом.