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Калуш (14) ТЕЦ (330) вугілля (1827) електроенергія (2952) ДТЕК (1261) Герус (260) Електрика (1238)

Калушская ТЭЦ остановила производство из-за отсутствия угля, – нардеп

Новини БізнесЦензор Енергетика

Калушская ТЭЦ остановила производство из-за отсутствия угля, – нардеп

Госпредприятие "Калушская теплоэлектроцентраль-Нова", находящееся в непосредственном подчинении Кабмина, приостановило генерацию электроэнергии из-за отсутствия топлива.

Об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Боднар сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина – отсутствие угля. Склады пусты, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А шестидесятитысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остаться без света и тепла", – сообщил Боднар.

Он призвал правительство вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр энергетики Герман Галущенко признал, что государственное "Центрэнерго" также не имеет средств для закупки достаточных объемов угля на зиму и предложил привлечь для этого кредиты госбанков, либо провести закупку импортного угля для госкомпании за счет "Нафтогаза Украины".

Ранее Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС в 2,4 раза меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+5
Вопрос не в новых лицах. КТО В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ? Ответ НИКТО. Нет такой структуры. Поэтому тупицы и рассказывают весной и летом что угольная отрасль не нужна ,а осенью и зимой- что нужно купить уголь ПО ДУРНЫМ ЦЕНАМ("вынужденная мера") ну а нам скинуться на подорожавшую э/э. Разве случайные люди могут принимать нормальные решения,если нет структуры и специалистов, которые на любимых слайдах( комиксах для дебильных руководителей ибо нормальные читают тома отчётов и консультируются с узкими специалистами,прежде чем извергнуть тупость - имея 45% тепловой энергетики на угле говорить что надо закрыть угольную отрасль. Это либо дебилы и им в психбольницу либо диверсанты) изображают одним квадратиком то что является многомиллиардным активом. Неумение им управлять разве причина эту отрасль уничтожать? Уничтожили - получайте. А эти тупые аборигены,проглатывающие эту блевотину( мы закрываем шахты,это надо) от дебилов, пусть платят. В Румынии э/э 1600 гр.за мегават,в Украине 2500 гр. Хавайте.
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02.09.2021 22:07
+4
Догосподарювалися політики політикани, які "ефективно" замінили фахівців.
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02.09.2021 18:15
+4
Хай розкажуть кому і по якій ціні вони продали електроенергію, що у них грошей нема, а тепер доять бюджет
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02.09.2021 21:56
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Догосподарювалися політики політикани, які "ефективно" замінили фахівців.
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02.09.2021 18:15 Відповісти
новиєліца
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02.09.2021 20:00 Відповісти
Хай розкажуть кому і по якій ціні вони продали електроенергію, що у них грошей нема, а тепер доять бюджет
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02.09.2021 21:56 Відповісти
Вопрос не в новых лицах. КТО В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ? Ответ НИКТО. Нет такой структуры. Поэтому тупицы и рассказывают весной и летом что угольная отрасль не нужна ,а осенью и зимой- что нужно купить уголь ПО ДУРНЫМ ЦЕНАМ("вынужденная мера") ну а нам скинуться на подорожавшую э/э. Разве случайные люди могут принимать нормальные решения,если нет структуры и специалистов, которые на любимых слайдах( комиксах для дебильных руководителей ибо нормальные читают тома отчётов и консультируются с узкими специалистами,прежде чем извергнуть тупость - имея 45% тепловой энергетики на угле говорить что надо закрыть угольную отрасль. Это либо дебилы и им в психбольницу либо диверсанты) изображают одним квадратиком то что является многомиллиардным активом. Неумение им управлять разве причина эту отрасль уничтожать? Уничтожили - получайте. А эти тупые аборигены,проглатывающие эту блевотину( мы закрываем шахты,это надо) от дебилов, пусть платят. В Румынии э/э 1600 гр.за мегават,в Украине 2500 гр. Хавайте.
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02.09.2021 22:07 Відповісти
Зелена шваль радикально бореться за зменшення викидів СО2)
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02.09.2021 22:41 Відповісти
ребята! ну шо за ******.при советах работало все хватало на все ТЕЦы были законсервированы а сейчас нихрена заводы в полную мощь не работают население потребляет херню ибо все на эконом и вою на всю дерибасовскую
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03.09.2021 06:42 Відповісти
О угле думать начинают в апреле а не 15 октчбря
За электроэнергию денежки поделили
Поставят перед фактом - нет тепла деньги выделят
А нужно поставить ''менеджеров '' перед судом и посалить в сизо
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03.09.2021 08:08 Відповісти
Такая хрень похоже по всей Украине.
ТЕЦ все типа банкроты. Начинают шантаж местных властей - давайте бабло или тепла не будет. Аргументы - все ваши услуги уже оплачены не принимаются. Банальный шантаж - давайте бабло или у вас будут проблемы. Местные власти охотно ведутся на шантаж выделяются и пилятся кредиты (возможно совместно).
К ним подтягиваются водопроводчики с аналогичными претензиями.

Причина этой хрени - развал правоохранительной системы.
В этих условиях естественно будет тотальный грабёж по причине полного отсутствия реальной ответственности.
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03.09.2021 10:39 Відповісти
А за кого там мудрий нарід голосував????
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03.09.2021 08:14 Відповісти
за рудого гудка, оскільки, всю іншу енергетику в області, він вже контролює.
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03.09.2021 10:16 Відповісти
угу! сайт ЦВК открой, там все написано!
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03.09.2021 12:17 Відповісти
відкрий та перечитай... Чи вважаєш, що Зе!Бені викручують гудку лапки?
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03.09.2021 12:22 Відповісти
что там с зерном из гос.резерва ?
клован с ледей купили себе будку ?
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03.09.2021 08:38 Відповісти
Подякуйте...щиро всім своїм друзям і родичам які голосували за Зеленського....
P.S. Зеленський - Сикло...
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03.09.2021 09:16 Відповісти
Подякуй уродам которое государственные ТЕС и другие стратегические предприятия отдали под прихватизацию за 1 гривну *крепким хозяйственникам*. При парашенке точно такое же было каждый год. Склероз полечи.
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03.09.2021 09:40 Відповісти
зелене гуано, ти геть не палишся, ще й вчора вилупилось на форумі... Калушская ТЭЦ остановила производство из-за отсутствия угля, – нардеп - Цензор.НЕТ 7441
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03.09.2021 10:18 Відповісти
Кого посадили за эту диверсию или по крайней мере сняли с должности с заведением уголовного дела?
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03.09.2021 09:21 Відповісти
Твари, за електроенергию деньги дерут в три шкуры, за бугор тоже продают а на закупку угля не выделили. Ето называется диверсия против Украины. Директора в тюрьму, ТЕС вернуть в государство.
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03.09.2021 09:38 Відповісти
для дебіла по розвитку: Госпредприятие "Калушская теплоэлектроцентраль-Нова", находящееся в непосредственном подчинении Кабмина. Источник: https://biz.censor.net/n3286020
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03.09.2021 12:37 Відповісти
В своё время Сеня с Гросейц разрулили ситауцию с углём из ЮАР....
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03.09.2021 11:42 Відповісти
чого розкричались? вгамуйтесь! це чергова геніальна ідея Зеленського і їх у нього ще дуже багато для всіх.
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03.09.2021 12:33 Відповісти
 
 