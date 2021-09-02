Польша договорилась об увеличении поставок газа из США

Польская нефтяная и газовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала приложение к соглашению с группой Venture Global LNG об увеличении поставок газа из Мексиканского залива.

Согласно документу, поставки сжиженного природного газа (LNG) из США в Польшу будут увеличены с 3,5 млн до 5,5 млн тонн сырья в год, то есть до 7,4 млрд кубометров, передает Польское радио.

Вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сасин в ходе церемонии подписания подчеркнул, что это укрепит энергетическую безопасность страны.

"Чувство безопасности польского общества имеет огромное значение. У энергетической безопасности много аспектов, одним из которых является доступ к энергетическому сырью, в данном случае – к сжиженному газу. Это – историческое соглашение, благодаря которому после 2022 года, то есть завершения соглашения с Россией, будет обеспечена треть наших потребностей в газе в размере почти 7,5 млрд кубометров", – сказал польский вице-премьер.

Напомним, в ноябре 2019 года Польша также объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления.

С 2023 года, когда заканчивается контракт на покупку газа у "Газпрома", Польша планирует обеспечивать свой спрос на газ за счет других источников.