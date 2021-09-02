Польша введет режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на приграничных территориях с Беларусью.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский, передает Польское радио.

"Сегодня, только, собственно, президент принял решение о выдаче предписания о введении исключительного положения на территории, поданном в предложении Совета министров. Сейчас это распоряжение направляется для публикации в (правительственном журнале, – ред.) "Dziennik Ustaw". Его также, конечно, высылают госпоже главе Сейма, поскольку, согласно Конституции, это распоряжение должно пройти голосование и обсуждение в польском парламенте", – пояснил спикер президента Польши.

Согласно документу, чрезвычайное положение вводится на полосе шириной три километра вдоль границы с Беларусью на 30 дней. Эти территории охватывают 183 населенных пункта – 115 в Подляшском воеводстве и 68 в Люблинском.

Как сообщалось, ранее власти Литвы были вынуждены привлечь армию к охране государственной границы с Беларусью, а также установить вдоль нее дополнительный физический барьер для противодействия потоку нелегальных мигрантов, которые следуют с территории этой страны при содействии режима Александра Лукашенко.

Из-за использования мигрантов для подрыва стабильности соседних стран Европейский Союз начал подготовку нового, пятого пакета санкций против режима Александра Лукашенко.