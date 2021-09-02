Верховный суд подтвердил временный запрет на ввод в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле

Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 июня, которой были отменены меры обеспечения иска, в том числе запрет ввода в эксплуатацию 12-этажного дома по ул. Нижний Вал, 27-29, на Подоле.

Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.

Чиновник пояснил, что таким образом скандальный дом пока не может быть введен в эксплуатацию.

"Верховный Суд 31 августа этого года отменил постановление суда апелляционной инстанции, которым раньше давалась возможность ввести в эксплуатацию "дом-монстр". Постановление суда апелляционной инстанции "продержалось" с 8 июня, то есть почти три месяца. Боремся дальше", – сказал Бондаренко.

Как сообщалось, 8 июня Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением отменил меры по обеспечению иска, в том числе запрет ввода в эксплуатацию 12-этажного дома по ул. Нижний Вал, 27-29, на Подоле. Они заключались в запрете Госархстройинспекции согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительства объекта или отдельных его помещений.

Кроме того, Государственной регистрационной службе и ее структурным подразделениям в Киеве было запрещено совершать действия, связанные с государственной регистрацией прав собственности на недвижимое имущество по этому адресу.

При этом 24 июня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по иску ООО "Патели Лизинг" обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать сертификат о введении в эксплуатацию дома по ул. Нижний Вал, 27-29 на столичном Подоле, известного как "дом-монстр".

Напомним, 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд отменил решение Хозсуда Киева, который ранее обязал фирму снести самовольно построенные четыре этажа указанного здания.

Напомним, в декабре 2005 года Киевсовет передал ООО "Патели Лизинг" в аренду на 5 лет участок площадью 0,35 га для строительства жилищно-офисного комплекса. В 2010 году аренду продлили еще на 5 лет.

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".

В конце 2014 года Киевсовет подал иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.

В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа (9-12 этажи) выше восьмого этажа дома. Как указал суд, они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными. Однако 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Сейчас постановление апелляции обжаловано в кассационной инстанции.

Собственниками ООО "Патели Лизинг" является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.