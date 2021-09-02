СБУ проводит обыски в горсовете Полтавы (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг, 2 сентября, проводят обыски в помещении Полтавского городского совета.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова, передает Суспільне.

В частности, следственные действия проходят в кабинете городского головы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской общины Николая Шевелева.

В помещении горсовета в сопровождении работников СБУ также заметили председателя фракции "За будущее" в горсовете Евгения Диканя. Он сообщил, что не знает причин обысков.

По данным Суспільного, следственные действия также проходят в ресторане "Болоньета Траттория", который принадлежит Евгению Диканю.

Позднее в пресс-центре СБУ уточнили, что обыски проходят в рамках расследования дела о взяточничестве в отношении чиновника одного из управлений Полтавского горсовета и местного депутата.

"Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности", – сказано в сообщении СБУ.

По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в $5 тыс.

Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины при получении второго транша "платежа".

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируется объявить о подозрении. Продолжаются следственные действия, отметили в СБУ.

По данным интернет-издания Полтавщина, задержанными оказались депутат Полтавского горсовета Евгений Дикань и начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского городского совета Николай Шевелев.