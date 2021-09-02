БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
800 відвідувачів онлайн
Новини Влада
402 0
Білорусь (1494) Лукашенко (233) санкції (3449) Євросоюз (4410)

Евросоюз готовит пятый пакет санкций против режима Лукашенко

Новини БізнесЦензор Влада

Евросоюз готовит пятый пакет санкций против режима Лукашенко

Европейский Союз начинает подготовку нового, пятого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным дела Европарламента сообщил заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, передает Deutsche Welle.

"Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющим пренебрежением международных норм. Это точно не изменит нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот", – заявил Девинь.

"Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС", – добавил европейский чиновник.

Как сообщалось, ранее Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за последующие подавления протестов.

Сейчас в европейском санкционном списке находятся в общей сложности 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий. Кроме этого, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси. В частности, они ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 