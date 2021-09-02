Минагрополитики подписало два меморандума о развитии молочной отрасли с компаниями из Катара

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило два меморандума о взаимопонимании с катарскими компаниями Baladna (QPSC) и Widam Food Company (QPSC) о сотрудничестве и обмене информацией в сфере инвестиционных агропроектов в Украине.

Подписание документов состоялось в ходе второго заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Согласно сообщению, стороны также подтвердили заинтересованность в развитии молочной отрасли, в частности, молокоперерабатывающей.

Ожидается, что заключение меморандумов будет способствовать инновационно-инвестиционному развитию сферы молочного производства Украины и обеспечению продовольственной безопасности в целом.

"Сегодня мы подписали меморандум с одной из крупнейших компаний Катара, которая имеет очень хорошую экспертизу, знания о технологиях. К примеру, средний надой на корову на их предприятиях в Катаре составляет 40 литров в день и является одним из самых высоких в мире. Поэтому важно, что катарские технологии будут вовлечены в развитие молочного поголовья в Украине", – прокомментировал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.