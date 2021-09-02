Путин поручил рассмотреть предложение "Роснефти" об обходе ограничений для "Северного потока-2"

Российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть просьбу главы "Роснефти" Игоря Сечина разрешить компании экспортировать газ в Европу через агентское соглашение с "Газпромом".

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Интерфакс.

Он подтвердил, что есть поручение Путина рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается.

"Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос, – ред.) будет обсуждаться в правительстве", – сказал вице-премьер РФ.

При этом Новак не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода "Северный поток-2" в рамках европейского законодательства.

"На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения", – сказал российский вице-премьер.

Как сообщалось, ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил российского президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

При этом Сечин считает, что такие поставки "будут способствовать снятию ограничений" со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также Opal (продолжение "Северного потока-1"). Сейчас незадействованная мощность Opal составляет 12,8 млрд кубометров в год.

Напомним, ранее суд в Дюссельдорфе отказался освободить "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС. Таким образом, суд отклонил апелляцию компании-оператора газопровода на решение немецкого регулятора, Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur, которое решило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Положение директивы ЕС о разделении компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих, означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

У дочерней компании "Газпрома" есть возможность оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде ФРГ.