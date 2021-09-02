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"Укртранснафта" впервые доставила британскую нефть для НПЗ Коломойского

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АО "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).

Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов Украины.

Согласно сообщению, после проверки качественных показателей сырья компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит ПАО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

"Таким образом, "Укртранснафта" увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми. Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже семи сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, объем транспортировки нефти на НПЗ Украины в январе-июле 2021 года возрос на 4% (на 59,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,54 млн тонн, в частности на Кременчугский НПЗ – на 5,1% (на 63,3 тыс. тонн), до 1,3 млн тонн.

При этом транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-июле 2021 года снизился на 5,5% (на 405,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 6,96 млн тонн.

Автор: Михайло Орлюк
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