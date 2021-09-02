Кабмин создал рабочую группу для запуска Национальной биржи

Кабинет министров на заседании 1 сентября принял постановление о создании рабочей, которая будет заниматься созданием в Украине национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках NEXT-UA.

Ее сопредседателями назначены первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, заместитель главы ЕБРР в Украине и заместитель директора Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Целью рабочей группы является создание в Украине национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках – NEXT-UA, как интегрированной универсальной инфраструктуры, которая будет включать торговый, клиринговый и расчетный функционал. Речь идет о торговле различными активами, включая ценные бумаги (как государственные, так и корпоративные) и товарные деривативы (продукции энергетического и аграрного рынка)", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров, Европейский банк реструктуризации и развития, Американская торговая палата и USAID заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и национальных товарных рынков.

Согласно меморандуму, в течение трех лет в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков – Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).