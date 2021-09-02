СБУ в Киеве разоблачила рекламное агентство, которое готовило кампании в ОРДЛО и Крыму

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных компаний для террористических организаций "Л/ДНР" и оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе расследования СБУ установила, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ.

Отмечается, что в этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

"Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко "и другие", – говорится в сообщении.

Кроме того, последнее время подрядчики готовили серию кампаний в Крыму от имени российской партии "Единая Россия".

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.