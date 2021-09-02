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ЕБРР и "Киевтеплоэнерго" подписали кредитный договор на 140 миллионов евро для реконструкции ТЭЦ (обновлено)

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ЕБРР и

Европейский банк реконструкции и развития предоставит КП "Киевтеплоэнерго" кредит в размере 140 млн евро на модернизацию системы теплоснабжения Киева, в частности реконструкцию ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрение новой диспетчерско-мониторинговой системы.

Соответствующий кредитный договор был подписан в четверг, 2 сентября, передает пресс-служба Киевской городской госадминистраци (КГГА).

В рамках проекта, в частности, предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам. Кроме того, будет осуществлена ​​реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов.

На ТЭЦ-5 планируется установить конденсационный экономайзер, который будет использовать остаточную энергию дымовых газов для обеспечения отоплением столичных домов.

Также проект предусматривает установку новой системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA), которая в режиме реального времени будет анализировать и контролировать работу всего энергокомплекса и отслеживать его производственные показатели.

Как уточнили в ЕБРР, город Киев и "Киевтеплоэнерго" со своей стороны выделят в дополнение к кредитному финансированию на 140 млн евро еще 26 млн евро собственных средств, передает Интерфакс-Украина.

"Реализация проекта обеспечит повышение энерго- и ресурсоэффективности, а также качества и надежности поставки тепла и горячей воды бытовым и небытовым потребителям. Соответствующие инвестиции также обеспечат сокращение выбросов на более чем 193 тыс. тонн CO2-эквивалента в год и потребления воды – на 25 тыс. куб. м в год", – говорится в сообщении ЕБРР.

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По информации банка, проект реализуется в рамках плана действий "Зеленый город" (ПДЗГ) для Киева. Он является частью обязательств по улучшению городской среды в рамках инициативы ЕБРР "Зеленые города", к которой Киев присоединился в 2019 году. Правительство Швеции выделило на разработку "Зеленого города" и технико-экономического обоснования модернизации системы централизованного теплоснабжения "Киевтеплоэнерго" грант 700 тыс. евро.

Как дополнили в ЕБРР, Агентство США по международному развитию (USAID) в свою очередь профинансировало три финансовых аудита "Киевтеплоэнерго" по международным стандартам финансовой отчетности и разработку проектной документации. USAID также предоставило предприятию помощь во внедрении международных стандартов учета, автоматизации финансовой отчетности и создании антикоррупционной программы.

"USAID продолжит работать с "Киевтеплоэнерго" над планом декарбонизации на период до 2060 года, развитием функций внутреннего аудита и комплаенса, оптимизацией операционной деятельности и совершенствованием внутреннего кодекса поведения с учетом требований социальной инклюзии и гендерного равенства", – подытожили в ЕБРР.

КП "Киевтеплоэнерго" полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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когда за кредиты будут арестовывать подонков ???
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02.09.2021 16:26 Відповісти
Не когда, а кто будет арестовывать? - это может сделать только один субъек - народ дав мандат новой власти , но тогда скажут иностранные "партнеры" , что это не демократично и антирыночно, тоесть красть активы у народа это рынок и демократия, а садить за вредительство и подрыв экономики, благополучия населения и государственности - это нарушение прав и свобод человека.
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03.09.2021 01:49 Відповісти
На ТЭЦ-5 планируется установить конденсационный экономайзер, который будет использовать остаточную энергию дымовых газов для обеспечения отоплением столичных домов.Источник: https://biz.censor.net/n3285961

От куда дым когда котельни в Киеве на газу? они что хотят их перевести их на мазут , а зимой отапливать при помощи Ахметовских солнечных батарей , а украинский газ себе забрать и на экспорт?
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03.09.2021 01:13 Відповісти
А мы оплатим проценты по кредиту и за тепло... Мировая система надувательства, как и с эпидемиями. Три кита грязного рынка: реклама, кредиты и искусственное устаревание.
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03.09.2021 16:10 Відповісти
 
 