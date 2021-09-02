ЕБРР и "Киевтеплоэнерго" подписали кредитный договор на 140 миллионов евро для реконструкции ТЭЦ (обновлено)

Европейский банк реконструкции и развития предоставит КП "Киевтеплоэнерго" кредит в размере 140 млн евро на модернизацию системы теплоснабжения Киева, в частности реконструкцию ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрение новой диспетчерско-мониторинговой системы.

Соответствующий кредитный договор был подписан в четверг, 2 сентября, передает пресс-служба Киевской городской госадминистраци (КГГА).

В рамках проекта, в частности, предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам. Кроме того, будет осуществлена ​​реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов.

На ТЭЦ-5 планируется установить конденсационный экономайзер, который будет использовать остаточную энергию дымовых газов для обеспечения отоплением столичных домов.

Также проект предусматривает установку новой системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA), которая в режиме реального времени будет анализировать и контролировать работу всего энергокомплекса и отслеживать его производственные показатели.

Как уточнили в ЕБРР, город Киев и "Киевтеплоэнерго" со своей стороны выделят в дополнение к кредитному финансированию на 140 млн евро еще 26 млн евро собственных средств, передает Интерфакс-Украина.

"Реализация проекта обеспечит повышение энерго- и ресурсоэффективности, а также качества и надежности поставки тепла и горячей воды бытовым и небытовым потребителям. Соответствующие инвестиции также обеспечат сокращение выбросов на более чем 193 тыс. тонн CO2-эквивалента в год и потребления воды – на 25 тыс. куб. м в год", – говорится в сообщении ЕБРР.

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По информации банка, проект реализуется в рамках плана действий "Зеленый город" (ПДЗГ) для Киева. Он является частью обязательств по улучшению городской среды в рамках инициативы ЕБРР "Зеленые города", к которой Киев присоединился в 2019 году. Правительство Швеции выделило на разработку "Зеленого города" и технико-экономического обоснования модернизации системы централизованного теплоснабжения "Киевтеплоэнерго" грант 700 тыс. евро.

Как дополнили в ЕБРР, Агентство США по международному развитию (USAID) в свою очередь профинансировало три финансовых аудита "Киевтеплоэнерго" по международным стандартам финансовой отчетности и разработку проектной документации. USAID также предоставило предприятию помощь во внедрении международных стандартов учета, автоматизации финансовой отчетности и создании антикоррупционной программы.

"USAID продолжит работать с "Киевтеплоэнерго" над планом декарбонизации на период до 2060 года, развитием функций внутреннего аудита и комплаенса, оптимизацией операционной деятельности и совершенствованием внутреннего кодекса поведения с учетом требований социальной инклюзии и гендерного равенства", – подытожили в ЕБРР.

КП "Киевтеплоэнерго" полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".