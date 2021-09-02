Deutsche Bahn подала в суд на профсоюз машинистов из-за пятидневной забастовки

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn подала в суд на профсоюз машинистов GDL в связи с их забастовкой.

Как сообщает Spiegel, суд во Франкфурте-на-Майне рассмотрит иск с требованием приостановить забастовку в срочном порядке вечером 2 сентября, передает Европейская правда.

"Право на забастовку – это ценный инструмент. Но забастовки разрешены только тогда, когда они происходят в рамках действующего законодательства. По нашему мнению, в случае забастовки GDL это не так", – заявил руководитель отдела персонала DB Мартин Зайлер.

Напомним, со 2 сентября профсоюз начал пятидневную забастовку, которая охватывает и грузовые, и пассажирские перевозки.

В начале июня GDL объявил о провале переговоров об улучшении условий труда, которые длились несколько месяцев. Deutsche Bahn, потерпевший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией, а теперь и от наводнения, предлагал GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Профсоюз с этим не согласился и перед этим организовал уже две более короткие забастовки.

В среду Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения в надежде предотвратить забастовку: постепенное повышение зарплаты на 3,2%, единовременную выплату "коронапремий" в размере до 600 евро и уменьшение срока действия тарифного договора с 40 месяцев до 36. Однако профсоюз по состоянию на утро четверга отверг это предложение и объявил о начале забастовки.