Нацбанк применил меры воздействия к двум кредитным союзам за несоблюдение нормативов

Национальный банк применил меры воздействия к двум кредитным союзам – кредитному союзу военнослужащих и работников силовых ведомств "Офицерский кредитный союз" и "Гарант".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что к "Офицерскому кредитному союзу" применили меру воздействия в виде временного приостановления всех действующих лицензий.

"Этот союз не придерживается норматива достаточности капитала и требования относительно ограничения доли непродуктивных активов", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнули в Нацбанке, приостановление действия лицензий не отменяет обязательства учреждения выполнять свои обязанности по договорам, заключенным до даты приостановки лицензий.

К кредитному союзу "Гарант" применили меру воздействия в виде обязательства предпринять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершениию.

В Нацбанке уточнили, что мера воздействия обусловлена невыполнением решения регулятора от 26 апреля 2021 года. Тогда Национальный банк временно приостановил все лицензии кредитного союза из-за несоблюдения ею обязательных финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

"Кредитный союз был обязан устранить нарушения до 30 июня 2021 года. Однако Национальный банк установил, что кредитный союз не устранил указанные нарушения по состоянию на 1 сентября 2021 года. Кредитный союз продолжает не соблюдать норматив достаточности капитала и требования по ограничению доли непроизводительных активов", – отметили в центробанке.