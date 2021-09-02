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Товарооборот Украины вырос с начала года на $21 миллиард

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Товарооборот Украины вырос с начала года на $21 миллиард

В январе-августе 2021 года внешний товарооборот Украины увеличился на 32,62% или на $20,96 млрд по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до $85,22 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Также отмечается, что экспорт за отчетный период увеличился на 35,47% – до $41,87 млрд, а импорт – на 30% – до $33,35 млрд.

При этом отрицательно сальдо за восемь месяцев 2021 года составило $1,48 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Гостаможня


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