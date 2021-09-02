Фонд госимущества выставил на продажу Новоборовицкий спиртзавод за 19 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу на аукционе отдельное имущество Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 1 октября.

Отмечается, что актив состоит из 477 наименований зданий, сооружений, движимого и прочего имущества, в том числе производственный корпус, солодовое отделение, котельная, спиртохранилище, склад сыпучих материалов, конюшни, мазутохранилища, дрожжебродильное отделения, мастерская и другое.

Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

Стартовая цена лота составляет 19,38 млн грн.

Однако, Фонд госимущество подчеркнул, что земельный участок под спиртзаводом не является объектом продажи, и вопросы землепользования покупатель решает самостоятельно.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".