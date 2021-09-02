БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
853 відвідувача онлайн
Новини Корпоративні відносини
366 0
аукціон (1212) приватизація (1197) спирт (204) Укрспирт (227) ФДМУ (1217)

Фонд госимущества выставил на продажу Новоборовицкий спиртзавод за 19 миллионов

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Фонд госимущества выставил на продажу Новоборовицкий спиртзавод за 19 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу на аукционе отдельное имущество Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 1 октября.

Отмечается, что актив состоит из 477 наименований зданий, сооружений, движимого и прочего имущества, в том числе производственный корпус, солодовое отделение, котельная, спиртохранилище, склад сыпучих материалов, конюшни, мазутохранилища, дрожжебродильное отделения, мастерская и другое.

Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

Стартовая цена лота составляет 19,38 млн грн.

Однако, Фонд госимущество подчеркнул, что земельный участок под спиртзаводом не является объектом продажи, и вопросы землепользования покупатель решает самостоятельно.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ФГИ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 