Украина нарастила импорт и экспорт всей агропродукции, – Минагрополитики

За период январь-июль 2021 года Украина увеличила экспорт и импорт всех видов агропродовольственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Так, по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года импорт увеличился на 19,4%, экспорт – 6,7%, сальдо – 1,2%.

В товарной структуре международной торговли в январе-июле 2021 года больше всего из Украины экспортируют масло (28,3%), кукурузу (28%) и пшеницу (10,2%).

Отмечается, что наибольшую нишу в экспорте украинской агропродукции занимают азиатские страны.

За семь месяцев 2021 года Китай экспортировал украинских товаров на $2,4 млрд, Индия – на $947 млн. В то же время Нидерланды экспортировали на $908 млн, Испания – на $538 млн.

Доля импорта в Украину из ЕС составляет 48,4% ($2,3 млрд), из Азии – 20,1% ($843,9 млн) и с Северной и Южной Америки – 13,4% ($562,6 млн). Больше всего в Украину экспортируют мороженую рыбу – 4,9% и семечки подсолнечника – 4,8%.