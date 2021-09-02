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СБУ заблокировала 43 кибератаки на органы власти за месяц

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СБУ заблокировала 43 кибератаки на органы власти за месяц

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в августе 2021 года прекратила и нейтрализовала 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что это стало возможным в результате анализа более 36 тыс. критических событий информационной безопасности, обнаруженных в августе.

В СБУ уточнили, что обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности. Однако, в большинстве случаев основными типами обнаруженных хакерских атак были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • вредное программное обеспечение (Malware) и другие.

Напомним, на базе Ситуационного центр обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве, добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Государственная служба специальной связи и защиты информации за первое полугодие 2021 года зафиксировала более 50 млн подозрительных событий. Специалисты Госспецсвязи заблокировали более 1,7 млн сетевых атак прикладного уровня на государственные органы. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  СБУ


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