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Трускавець (11) Dragon Capital (141) вода (195)

Dragon Capital Фиалы закрыл сделку по покупке Трускавецкого завода минеральных вод

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Dragon Capital Фиалы закрыл сделку по покупке Трускавецкого завода минеральных вод

Группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний "Аква-Эко", которая осуществляет добычу, производство и реализацию минеральных природных вод под торговой маркой "Трускавецкая", у международной группы компаний IDS Borjomi International.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

"Приобретение производителя минеральных вод является лишь первым шагом нашей инвестиционной стратегии. В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, а также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна будет существенно укрепить позиции "Трускавецкой" на рынке минеральных вод Украины", – отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.

Отмечается, что минеральная вода "Трускавецкая" добывается из скважин ландшафтного заповедника курорта Трускавец, открытого еще в 1827 году. Эта природная минеральная столовая вода относится к категории гидрокарбонатных вод сложного катионного состава.

Как сообщалось, ране Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital investments ltd купить кипрскую компанию Frolovia limited, которая владеет украинским ПИИ ООО "Аква-Эко". Последняя входила в состав крупнейшей в Украине группы компаний по разливу минеральных вод IDS Borjomi Ukraine из "Альфа-групп" российского миллиардера Михаила Фидмана.

Чистая прибыль ООО "Аква-Эко" в 2020 году сократилась в 2,6 раза – до 5,3 млн грн, а выручка – на четверть, до 59,76 млн грн.

ПИИ ООО "Аква-Эко" (Трускавецкий завод минеральных вод) – предприятие, которое занимается разливом минеральных столовых вод ТМ "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная" и "Трускавецкая Заповедная". Производственные мощности расположены в Трускавце.

Dragon Capital Investments Limited входит в состав группы компаний Dragon Capital, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Томаш Фиала.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Dragon Capital


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І вода подорожчала. Одразу.
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02.09.2021 16:34 Відповісти
IDS Borjomi International. - москальская компания "в странах СНГ и Балтии"
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02.09.2021 17:12 Відповісти
хотілось би ще знати, яким чином опинилися в росіян у власності усі відомі українські мінеральні води, включаючи Моршинську і Миргородську.
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02.09.2021 18:21 Відповісти
Насколько я помню, "моршинскую" придумал Березовский...
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02.09.2021 18:39 Відповісти
 
 